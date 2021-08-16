Около 50 человек обратились к РФ с просьбой вывезти их из Афганистана

Около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов. Об этом 16 августа заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радио «Эхо Москвы».

Кроме того, сообщается, что Россия намерена вывезти из столицы Афганистана часть сотрудников дипломатической миссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

«Вчера — сегодня нет. Вчера и не надо было из-за этого безвластия, беспорядка. Сегодня мы тоже ограничили», — отметил Жирнов на вопрос о том, выходят ли сотрудники дипмиссии на улицу.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России и 17 августа они обсудят с послом «детали на более долгосрочную перспективу». По его словам, часть сотрудников российского посольства отправят в отпуска или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия» в Афганистане.

Накануне он заявлял, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании «Талибана» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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