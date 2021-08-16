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МИД РФ объявил об эвакуации части сотрудников посольства в Афганистане

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Часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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«У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом, по его словам, талибы гарантировали безопасность сотрудникам российской дипмиссии.

Ранее, в понедельник, Кабулов назвал своего рода неожиданностью захват Кабула боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ)

Накануне он заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Талибы захватили Кабул в этот же день. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

При этом талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Между тем представитель движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин уточнил, что «другие афганцы также будут частью правительства», но пока преждевременно называть чиновников из прежнего правительства, которые войдут в новый его состав. При этом он уточнил, что среди них есть «хорошо известные деятели».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%

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