Застрявший в Кабуле американец раскритиковал Госдеп за пустые визовые бланки

Застрявший в афганской столице Кабул американец Дэвид Фокс заявил в воскресенье, 22 августа, что Госдепартамент США предложил к заполнению пустые визовые бланки для выезда из Афганистана.

Фокс управляет маркетинговой фирмой в Кабуле. Он заявил, что ему пришло электронное письмо от консульского отдела американского посольства, в котором сообщалось о документе, который якобы должен помочь американским гражданам и другим лицам добраться до воздушной гавани.

«На этом документе нет имени. Он никому не адресован, внизу отсутствует серийный номер и штрих-код. Тысячи афганцев получили это. По сути, все, кто подавал заявление на получение специальной иммиграционной визы для афганских переводчиков и других лиц» — рассказал он в интервью ABC News.

Он добавил, что когда люди получили в электронном сообщении подобный документ, на котором нет имени, то тут же распечатали сотню экземпляров.

«Не знаю, как еще объяснить что-то подобное, кроме как мозговыми червями. Я имею в виду, это абсурдно», — подчеркнул Фокс.

В настоящий момент американец находится в афганской столице и испытывает трудности с возвращением на родину вместе с женой и сыном.

20 августа президент США Джо Байден заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены. Кроме того, он отметил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию.

Американский лидер также выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, желающие покинуть Афганистан американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

19 августа глава Белого дома указал на трудности с эвакуацией из Афганистана местных жителей, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он, однако, заявил, что представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.