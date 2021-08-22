Сотрудничавших с США афганцев доставят на военные базы Испании

Беженцев из Афганистана, сотрудничавших с Соединенными Штатами, будут доставлять на испанские военные базы Морон и Рота. Об этом договорились в ходе телефонного разговора 21 августа президент США Джо Байден и премьер Испании Педро Санчес.

«[Лидеры США и Испании] высоко оценили самоотверженность своих сотрудников в Кабуле, которые вместе работают над безопасной эвакуацией своих граждан, афганцев, которые мужественно поддерживали работу миссии ЕС, и других уязвимых афганцев», — говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден поблагодарил Санчеса за помощь Испании во временном размещении афганцев из группы риска, направляющихся в США, на военных базах Рота и Морон. Кроме того, американский президент «высоко оценил лидерство Испании в мобилизации международной поддержки афганских женщин и девочек».

21 августа американский генерал Хэнк Тейлор заявил, что США с 14 августа эвакуировали из Афганистана более 17 тыс. человек. Он добавил, что Штаты не получали запросов от афганских военных на нанесение авиаударов.

20 августа Байден заявил, что гражданские рейсы из столицы Афганистана были возобновлены. Кроме того, он отметил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских, желающих покинуть афганскую территорию.

Американский лидер также выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, желающие покинуть Афганистан американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

19 августа глава Белого дома указал на трудности с эвакуацией из Афганистана местных жителей, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он, однако, заявил, что представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.