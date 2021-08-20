Трамп назвал величайшей ошибкой вывод войск США из Афганистана

Бывший американский президент Дональд Трамп в пятницу, 20 августа, заявил, что решение нынешнего президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

«В Афганистане при Байдене не было вывода войск, это была капитуляция. Принесет ли он извинения за величайшую тактическую ошибку в истории, выведя военных раньше гражданских?» — приводит его слова корреспондент Breitbart News Чарли Спиринг в Twitter.

18 августа Трамп заявил, что около 40 тыс. американцев, собирающихся покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Также он заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов. При этом он назвал замечательным сам факт вывода войск, но подчеркнул, что «никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем Джо Байден».

За день до этого сообщалось, что власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительство в Штатах, а также членов их семей.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.