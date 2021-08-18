Трамп предупредил о возможном захвате 40 тысяч американцев талибами

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что около 40 тыс. американцев, собирающихся покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. 40 тыс. потенциальных заложников, минимум 11 тыс., но это может быть 40 тыс. Никто не знает, насколько много», — сказал он 18 августа в эфире телеканала FoxNews.

Трамп также призвал отдать должное движению «Талибан», заявив, что они «хорошие бойцы».

«Кто знает, как они отнесутся [к эвакуации американских солдат]. Были ситуации с двумя, тремя, четырьмя заложниками. Если они умны, то должны позволить американцам улететь», — отметил экс-президент Соединенных Штатов.

Ранее в среду Трамп заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов. При этом он назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что «никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем [действующий президент США] Джо Байден».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

В Госдепартаменте 16 августа заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

17 августа сообщалось, что власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей, сообщил представитель Белого дома.