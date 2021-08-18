США эвакуировали из Кабула во вторник около 1,1 тыс. человек

Власти США во вторник, 17 августа, эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей, сообщил представитель Белого дома.

«Теперь, когда мы наладили поток, ожидаем, что данные цифры будут расти», — цитирует его Reuters.

Всего было выполнено 13 рейсов.

При этом отмечается, что всего за последние дни американские власти вывезли выше 3,2 тыс. человек, включая собственный персонал.

«В дополнение к этим 3,2 тыс. эвакуированным мы переместили более 2 тыс. афганцев, обратившихся за получением специальной иммиграционной визы в США», — добавили в Белом доме.

Ранее в этот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон намерен нарастить темпы эвакуации из Кабула до 9 тыс. человек в сутки.

Он также объявил о намерении США предоставить три свои военные базы для размещения до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

В Госдепартаменте 16 августа заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.