Комиссия по расследованию крушения Ил-112В сообщила о ходе расшифровки «черных ящиков»

«Черный ящик» разбившегося в Подмосковье Ил-112В направлен на расшифровку, причины крушения пока не установлены. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил представитель комиссии по расследованию происшествия.

«Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены 18 августа. <...> Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, о причинах инцидента говорить преждевременно.

Об обнаружении «черных ящиков» сообщалось ранее в этот день.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.