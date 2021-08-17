Прямой эфир
Мир
Жительницы Афганистана устроили акцию с требованием соблюдать права женщин
Экономика
Правительство ужесточит контроль за антибиотиками в сельском хозяйстве
Мир
В Пентагоне заявили о готовности принять беженцев из Афганистана на военных базах США
Экономика
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Общество
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В
Мир
Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС
Общество
ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году

Источник назвал предварительную причину возгорания двигателя Ил-112В

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попадание масла в камеру сгорания, предварительно, стало причиной пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее в этот день, потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021