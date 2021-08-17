Источник назвал предварительную причину возгорания двигателя Ил-112В

Попадание масла в камеру сгорания, предварительно, стало причиной пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее в этот день, потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).