«Ростех» создаст комиссию для выяснения причин аварии самолета Ил-112В

Государственная корпорация «Ростех» создает комиссию для расследования причин крушения самолета Ил-112в в подмосковной Кубинке, сообщила 17 августа пресс-служба корпорации.

«Ростех» создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии опытного образца самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу сегодня в Подмосковье», — говорится в сообщении корпорации в Telegram.

Авария легкого военно-транспортного самолета произошла во время тренировочного полета при заходе воздушного судна на посадку в районе аэродрома Кубинка, указали в пресс-службе. Подробности происшествия уточняются.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что самолет был опытным образцом и находился в стадии испытаний. Командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов.

Информацию о падении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области 17 августа «Известиям» подтвердили источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Подробности произошедшего устанавливаются. По информации СМИ, экипаж самолета погиб. Помимо Куимова на борту самолета находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.