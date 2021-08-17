Самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полсета в Московской области. Информацию во вторник, 17 августа, подтвердили «Известиям» источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Подробности произошедшего устанавливаются. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

14 августа на востоке Турции у города Кахраманмараш разбился самолет Бе-200, который был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан. Президент России Владимир Путин также направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета людей.

На следующий день турецкий лидер также выразил соболезнования в связи с крушением в Турции Бе-200.