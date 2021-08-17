Прямой эфир
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США
Экономика
Доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель
Общество
Путин поручил законодательно запретить строить жилье в зонах регулярных ЧС
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Общество
Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю
Мир
В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях

Самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полсета в Московской области. Информацию во вторник, 17 августа, подтвердили «Известиям» источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

На склоне горя: что могло стать причиной крушения Ан-26
За последние полтора года Ространснадзор выявил у «Камчатского авиапредприятия» 11 нарушений в подготовке пилотов

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Подробности произошедшего устанавливаются. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

14 августа на востоке Турции у города Кахраманмараш разбился самолет Бе-200, который был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан. Президент России Владимир Путин также направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета людей.

На следующий день турецкий лидер также выразил соболезнования в связи с крушением в Турции Бе-200.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021