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В Минобороны сообщили о гибели членов экипажа разбившегося Бе-200

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Погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан, которые находились на борту разбившегося в Турции российского самолета Бе-200. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — говорится в заявлении ведомства.

Воздушное судно потерпело крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Самолет был арендован турецкой стороной у России.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

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Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Самолет Бе-200 «Альтаир» — это российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК им. Г.М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Бе-200 используют для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, экологических операций, перевозки грузов и охраны водных поверхностей.

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