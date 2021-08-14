Разбившийся в Турции пожарный самолет был арендован у России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на управление лесного хозяйства республики.

«Связь была прервана во время реагирования на лесной пожар в Кахраманмараше с пожарным самолетом, арендованным в России главным управлением лесного хозяйства и используемым в службе регионального управления лесного хозяйства Аданы», — говорится в сообщении.

14 августа самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш.

В этот район были отправлены поисково-спасательные бригады.

По информации источника «Известий», борт принадлежал Министерству обороны России.

Ранее, 30 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что в Турции в тушении лесных пожаров задействованы российские Бе-200 от МЧС России и Минобороны.

В Турции с конца июля бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.