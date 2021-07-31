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Эрдоган назвал поджоги возможной причиной возникновения пожаров в Турции

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Турецкие власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги. Об этом в субботу, 31 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров.

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Трансляция велась в Twitter.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — сказал турецкий лидер.

Как сообщил ранее в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410 человек.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

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