Эрдоган объявил о мобилизации сил для борьбы с лесными пожарами

Турция мобилизует все возможные силы для сдерживания и тушения лесных пожаров. Об этом в четверг, 29 июля, заявили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президент Эрдоган внимательно следит за работой по контролю за лесными пожарами. Он постоянно разговаривает по телефону с министром сельского хозяйства и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые находятся в регионе, где произошли лесные пожары, и получает оперативную информацию», — приводит слова администрации Anadolu.

В этот же день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан — людей эвакуировали на лодках и автобусах. На данный момент эвакуированные туристы вернулись обратно в отель.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.