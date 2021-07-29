Эвакуированные из-за пожаров в Бодруме россияне вернулись в отель

Туристы, эвакуированные из отеля Titanic Deluxe в турецком Бодруме из-за лесного пожара, возвращаются в него. Об этом в четверг, 29 июля, заявили в гостиничной сети.

«Эвакуированные туристы возвращаются сейчас в отель. Мы готовы предоставить гостям ужин, как положено. Отель не пострадал, пожар был за его пределами, он начался в 4 км от отеля и в течение 20 минут приблизился к нему», — приводит сообщение отеля «РИА Новости».

Кроме того, отмечается, что на данный момент лесной пожар в городе взят на контроль и только два вертолета проводят работу по охлаждению территории.

Также в отеле отметили, что проблем со здоровьем у туристов, в том числе российских, нет.

Ранее в этот день около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан — людей эвакуировали на лодках и автобусах.

В этот же день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.