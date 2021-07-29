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Опубликовано видео эвакуации из-за лесного пожара в турецком Бодруме

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Очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан в результате лесного пожара в турецком курортном городе Бодрум. На кадрах видно, как людей эвакуируют на лодках и автобусах.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуируются из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно.

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При этом, как рассказал «РИА Новости» представитель генконсульства РФ в Анталье, данные о жертвах или пострадавших в результате пожара в районе Бодрума не поступали.

«Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет. До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали», — сказал он.

Представитель российской дипмиссии уточнил, что генконсульство по официальным каналам выясняет текущее положение с находящимися в указанном регионе российскими туристами.

«Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации», — добавил он.

Ранее в этот день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

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