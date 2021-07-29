Россиян эвакуируют из отеля в Бодруме из-за пожаров

Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуируются из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара, сообщили в четверг, 29 июля, в Ассоциации туроператоов России (АТОР).

«Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса отеля Titanik Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет», — приводит «Вестник АТОР» слова заместителя генерального директора туроператора Anex Tour Яны Муромовой.

Она указала, что ситуация меняется стремительно, однако турецкие власти рассчитывают локализовать пожар к вечеру, чтобы туристы могли вернуться в отель к вечеру четверга или утру пятницы. В район направлены бригады пожаротушения столичного муниципалитета и регионального управления лесного хозяйства провинции Мугла. По последним данным, пожар локализован и постепенно затухает.

В генконсульстве РФ в Анталье уточнили, что туристы отеля переселены в безопасный корпус этой же гостиницы. Информацией о возможных пострадавших не поступало.

По сообщениям турецких СМИ, части туристов пришлось эвакуироваться прямо с пляжа на лодках и яхтах.

Ранее в этот день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.