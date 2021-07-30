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В Турции удалось локализовать 70 пожаров из 81

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В Турции пожарным удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81. Об этом 30 июля рассказал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в своем аккаунте в Twitter.

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В настоящее время 70 из 81 очага возгорания локализованы. Борьба с пожарами продолжается в Адане, Анталье, Измире, Мерсине, Мугле, добавил министр.

Участие в тушении лесных пожаров принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе. Расследование причин пожаров продолжается.

В генконсульстве РФ в Турции в этот же день сообщили, что пожарная опасность в стране миновала. В течение дня туристы, отдыхающие в Анталье, вернутся в отели, где были расположены изначально.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в Турции.

В этот же день в генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при пожарах в Турции нет россиян, однако граждане должны быть готовы к возможной эвакуации их пожароопасных районов.

Днем ранее президент Турции объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

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