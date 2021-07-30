Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

Пожарная опасность в Турции миновала. В течение дня туристы, отдыхающие в Анталье, вернутся в отели, где были расположены изначально. Об этом 30 июля рассказали в генконсульстве РФ в Турции.

«По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», — заявил атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в Турции.

В этот же день в генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при пожарах в Турции нет россиян, однако граждане должны быть готовы к возможной эвакуации их пожароопасных районов.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Отмечалось, что пожарным удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Известно о четырех погибших.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.