Прямой эфир
Мир
Belavia увеличит количество рейсов в Москву из Минска
Общество
В России за сутки выявлено 23 564 случая COVID-19
Мир
На Украине запланировали продлить карантин из-за коронавируса
Наука
ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль «Наука»
Общество
Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной»
Общество
Генерала Милейко признали виновным в мошенничестве
Армия
Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
Мир
Президент Молдавии выдвинула на пост премьера экс-министра финансов

Более 40 населенных пунктов в Турции пострадали из-за лесных пожаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Об этом 30 июля сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

«Огонь охватывает горизонт»
Как российские туристы проводят отпуск на дымных берегах турецких курортов и много ли отказов от путевок

«Некоторые дома эвакуированы в результате пожара, который также угрожал населенным пунктам, тушение продолжается. Три человека погибли в результате пожара в Анталье и один человек в Мармарисе», — отмечается в сообщении.

Для движения транспорта закрыта трасса Мерсин–Анталья.

В настоящее время площадь пожаров уменьшается, в тушении огня принимают участие, в том числе, 38 вертолетов, три самолета и беспилотники. Лесные пожары в 21 провинции локализованы в результате работы с воздуха и с суши.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, власти с 31 июля начнут производить выплаты тем, кто понес ущерб в результате пожаров.

«Все наши спасательные службы предоставляют всё необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет», — отметил он.

По последним данным, пожарным удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Известно о четырех погибших.

29 июля российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, где продолжается тушение лесного пожара, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества. На центральной площади города для путешественников, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. 28 июля появилась информация, что пожар на курорте начался в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021