Более 40 населенных пунктов в Турции пострадали из-за лесных пожаров

В результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Об этом 30 июля сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

«Некоторые дома эвакуированы в результате пожара, который также угрожал населенным пунктам, тушение продолжается. Три человека погибли в результате пожара в Анталье и один человек в Мармарисе», — отмечается в сообщении.

Для движения транспорта закрыта трасса Мерсин–Анталья.

В настоящее время площадь пожаров уменьшается, в тушении огня принимают участие, в том числе, 38 вертолетов, три самолета и беспилотники. Лесные пожары в 21 провинции локализованы в результате работы с воздуха и с суши.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, власти с 31 июля начнут производить выплаты тем, кто понес ущерб в результате пожаров.

«Все наши спасательные службы предоставляют всё необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет», — отметил он.

По последним данным, пожарным удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Известно о четырех погибших.

29 июля российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, где продолжается тушение лесного пожара, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества. На центральной площади города для путешественников, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. 28 июля появилась информация, что пожар на курорте начался в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.