Число погибших из-за лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех, сообщил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса», — приводит его слова телеканал ТРТ. Министр выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось о троих погибших в провинции Анталья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте Турции заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге страны. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине.

Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик. При этом подчеркивалось, что сама гостиница не горит, путешественники эвакуируются превентивно. Очевидцы записали процесс на видео — людей эвакуировали на лодках и автобусах. На данный момент постояльцы уже вернулись обратно в отель.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.