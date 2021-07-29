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Власти Турции заверили в отсутствии опасности для туристов из-за пожаров

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Пожары распространились на большой площади юга Турции, однако ситуация остается под контролем, опасности для туристов нет. Об этом в четверг, 29 июля, заявил «Известиям» член парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

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«Пожары распространились на большой площади юга страны, но ситуация остается под контролем, ущерб минимизирован. Никакого риска для туристов или местных жителей нет. В некоторых местах пожары уже удалось минимизировать», — сказал он.

При этом ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров.

Также 29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге страны. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик. При этом подчеркивалось, что сама гостиница не горит, путешественники эвакуируются превентивно. Очевидцы записали процесс на видео — людей эвакуировали на лодках и автобусах. На данный момент постояльцы уже вернулись обратно в отель.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

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