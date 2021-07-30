Россияне пожаловались на запах гари в отелях Мармариса

Российские туристы, отдыхающие в турецком городе Мармарис, где продолжается тушение лесного пожара, жалуются в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества, сообщает РЕН ТВ.

Многие признались, что не ожидали такого форс-мажора по прибытию на курорт.

«Когда мы прилетели в Даламан, отстояли очередь в полтора часа, мы даже представить себе не могли, что тут такой форс мажор. Автобусов не было. За нами приезжали маленькие микроавтобусы, которые мы прождали около часа. Гиды объяснили, что это все из-за пожара в Мармарисе. Дороги перекрыты и автобусам просто не проехать», — написала туристка из России Ольга в Instagram.

Она также отметила, что для того, чтобы попасть в гостиницу ей пришлось километр идти пешком, поскольку автобус довез их лишь до центра города. Другим отдыхающим вместе с чемоданами пришлось преодолеть более внушительную дистанцию — в 5-7 км.

Кроме того, Ольга добавила, что в городе нет света, а в отелях не работают кондиционеры.

«Причем идем и я вдруг понимаю, что кромешная темень... Смотрю… А света то нет нигде... Подошли на ресепшн, свет есть, но кондеи не работают. Так, как из-за пожара отключили свет в городе, отель работает на генераторе... Мда... Получили номер... Вид чудесный, на пожар... Надеюсь к завтрашнему дню все потушат», — заключила девушка.

В четверг, 29 июля, сообщалось, что на центральной площади Мармариса для туристов, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой. Как сообщил телеканал NTV, ночью работы по тушению пожаров продолжатся с суши, а воздушные операции возобновятся в утренние часы.

Мэр Мармариса Мехмет Октай сообщил, что пожар начался в трех различных точках, из-за чего власти подозревают, что причиной пожаров мог быть поджог.

Ранее в этот день сообщалось о начале эвакуации гостей и сотрудников отелей в Мармарисе. В районе 13:00 (совпадает с мск) в его окрестностях возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов.

Генконсульство России в Анталье по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами, заявили в ведомстве.

В четверг также сообщалось, что не менее четырех человек погибли в результате пожаров на юге Турции.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. В общей сложности в Турции пожары возникли в 17 разных провинциях.