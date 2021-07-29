В турецком Мармарисе началась эвакуация отелей из-за лесных пожаров

Гостей и сотрудников отелей эвакуируют в турецком Мармарисе, где бушует лесной пожар. Об этом сообщает 29 июля местный телеканал.

Ранее в этот день сообщалось, что не менее трех человек погибли в результате масштабного пожара в турецкой провинции Анталья. В этот же день министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли рассказал, что пожар в Манавгате находится под контролем, однако есть возгорания, которые продолжаются в районе Аксеки в ночные часы. На тот момент было известно об одном погибшем.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. При этом в тот же день российский турист Дмитрий Сухарев, отдыхающий в одном из отелей в турецкой Анталье, рассказал, что не сразу заметил бушующий в регионе лесной пожар.

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