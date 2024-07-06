В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках его визита в Москву проведут переговоры в узком и в расширенном составах. Возможно, им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, повестка визита Моди в РФ богатая.
«Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», — сказал Песков в комментарии, опубликованном 6 июля в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Официальный визит Моди в РФ состоится 8–9 июля. Отмечалось, что индийский премьер обсудит с президентом России перспективы развития двусторонних отношений стран и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Агентство Bloomberg 3 июля отметило, что предстоящий визит Моди в Москву станет дипломатической победой Путина. Оно уточнило, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.
Сотрудничество между Москвой и Нью-Дели активно развивается. В декабре 2023 года Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения двух государств идут поступательно, несмотря на все сложности в мире.