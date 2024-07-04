Кремль подтвердил визит Моди в Россию 8–9 июля

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию состоится 8–9 июля. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Кремля.

«8–9 июля состоится официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индийский премьер обсудит с президентом России Владимиром Путиным перспективы развития двусторонних отношений стран и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

О визите Моди в РФ 25 июня сообщала местная газета The Tribune. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данную информацию. Позднее, 2 июля, он сообщил, что подготовка визита находится на финальной стадии.

Bloomberg 3 июля писало, что предстоящий визит Моди в Москву станет дипломатической победой президента Путина. Агентство отметило, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Сотрудничество между Москвой и Нью-Дели активно развивается. В декабре 2023 года Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения двух государств идут поступательно, несмотря на все сложности в мире.