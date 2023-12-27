Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире

Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно. Об этом 27 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

«Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии — с Индией, индийским народом — развиваются поступательно», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди приехать в Россию в 2024 году, отметив, что будет рад видеть его. Глава МИД Индии, в свою очередь, передал привет российскому лидеру от Моди.

Также российский лидер пожелал успехов своим друзьям в Индии на парламентских выборах в марте 2024 года, выразив надежду, что связи между двумя странами продолжат укрепляться и по их результатам.

До этого, 26 декабря, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с Джайшанкаром указал, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд, что станет историческим рекордом. Он добавил, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран стремительно развиваются.

Джайшанкар находится с визитом в России с 25 по 29 декабря. Программа его поездки включает посещение мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге. Анонсируя визит, в МИД Индии подчеркнули, что проверенное годами партнерство между странами остается устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства.

Ранее, 7 декабря, на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.