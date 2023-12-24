Глава МИД Индии посетит Россию с визитом в конце декабря

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба МИД Индии.

«​Министр иностранных дел Джайшанкар посетит Россию 25–29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Отмечается, что программа визита включает посещения мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге.

В МИД Индии подчеркнули, что проверенное годами партнерство между странами остается устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства.

Ранее, 20 декабря, в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог. Событие объединило на одной площадке 796 участников из 10 зарубежных стран, включая Великобританию, США, страны Африки. 155 участников приняли участие в дискуссиях в рамках бизнес-диалога онлайн.

До этого, 7 декабря, на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.

В начале ноября глава МИД Индии Джайшанкар отметил, что антироссийские санкции остаются удобным инструментом для стран Запада, но не поддерживаются большим числом стран. По мнению дипломата, ограничения можно рассматривать как рычаги влияния, которые используют западные страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий» по итогам участия в парламентском саммите G20 14 октября, указала, что индийско-российское взаимодействие только углубляется.

В этот день Матвиенко во время встречи со спикером народной палаты парламента Индии Бирлой указала на то, что российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Также она отметила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.