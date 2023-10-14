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Матвиенко сообщила, что Моди был бы рад принять Путина в Индии

Матвиенко: Моди был бы рад видеть Путина в Индии
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Фото: Global Look Press
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 октября ответила на вопрос «Известий» по итогам участия в парламентском саммите G20. Она указала на то, что индийско-российское взаимодействие только углубляется.

Матвиенко также рассказала, что передала премьер-министру Индии Нарендре Моди приветствие президента РФ Владимира Путина. Индийский коллега, в свою очередь, отметил, что был бы рад принять главу российского государства.

«У меня была встреча с вице-президентом Индии [Джагдипом Дханкхаром], который одновременно возглавляет верхнюю палату, с председателем нижней палаты [Омом Бирлой] и встреча с господином [Нарендрой] Моди — премьер-министром Индии», — поделилась спикер Совфеда.

По ее словам, встреча с индийским премьер-министром Моди была короткая, но содержательная. В ходе нее он отметил, что удовлетворен тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства.

«Углубляется экономическое взаимодействие, растет интерес компаний к взаимному сотрудничеству. В целом, такой позитивный фон российско-индийских отношений [отмечается], в том числе, благодаря взаимодействию лидеров, которые находятся постоянно в рабочем контакте», — отметила она.

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что отмечаются масштабные перспективы взаимоотношений Индии и России.

«Есть удовлетворение от того, что сделано. И еще больше планов, что нужно сделать», — заключила спикер Совета Федерации.

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В этот день Матвиенко во время встречи со спикером Народной палаты парламента Индии Бирлой указала на то, что российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Также она отметила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.

О том, что Матвиенко прибыла в Индию для участия в парламентском саммите G20, стало известно 12 октября. Саммит проходит с 13 по 14 октября. Отмечалось, что в нем будут участвовать более 350 делегатов. Данное мероприятие объединяет спикеров — глав законодательных органов стран G20 и приглашенных государств.

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