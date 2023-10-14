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Матвиенко сообщила о пятикратном росте российско-индийского товарооборота

Матвиенко: российско-индийский товарооборот вырос c $10 млрд до $50 млрд
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — до c $10 млрд до $50 млрд. Об этом 14 октября сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в Нью-Дели.

«Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз», — сказала она.

Матвиенко добавила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому необходимо и дальше его развивать. Председатель Совфеда также пригласила спикера индийского парламента посетить Москву.

«<...> мы заинтересованы в сотрудничестве не только на двусторонней основе, но и на многосторонней», — подчеркнула она.

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Матвиенко на полях парламентского саммита G20 в Индии также провела встречу с председателем государственного совета Султаната Оман Абдулмаликом Аль Халили.

В июне сообщалось, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд.

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