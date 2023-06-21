Россия стала четвертым по объему товарооборота партнером Индии

Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом в среду, 21 июня, сообщили «РИА Новости».

Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд, сообщило агентство.

Исходя из представленных расчетов, Россия заняла по данному показателю второе место, уступая лишь Китаю — $30,1 млрд и опережая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — $15,85 млрд.

Кроме того, индийский экспорт в Россию вырос в 1,6 раза, достигнув отметки в $1,3 млрд. Таким образом Россия в списке экспортных направлений республики уступает лишь США — $24,8 млрд, ОАЭ — $10,5 млрд и Нидерландам — $9,3 млрд, говорится в новости.

Таким образом, товарооборот России и Индии в январе-апреле 2023 года увеличился в 3,8 раза, составив $21,8 млрд, что делает Москву четвертым по объему торговым партнером Дели. В материале также уточняется, что в список пяти по объему товарооборота стран входят США — $38,9 млрд, Китай — $35,8 млрд, ОАЭ — $26,4 млрд и Саудовская Аравия — $17,5 млрд.

Ранее, 15 июня, министр стали Индии Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индийская сторона пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны.

Накануне представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. Кохли отметил, что нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.