Индийский бизнесмен рассказал о выгоде поставок товаров в РФ по параллельному импорту

На площадке ПМЭФ, стартовавшего в Санкт-Петербурге 14 июня, «Известия» пообщались с представителем индийской компании Omzen Global LLP, занимающейся поставками товаров в РФ по параллельному импорту, кандидатом экономических наук Рамником Кохли.

Кохли рассказал об изменениях в торговой сфере, связанных с развитием в РФ торговли по параллельному импорту. Он указал на открывшиеся после ухода с российского рынка ряда западных компаний большие возможности для других стран, в том числе и для Индии.

По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. При этом, Кохли указал на отсутствие опасений по поводу возможности попадания под вторичные санкции Запада.

«Мы относимся к малому и среднему бизнесу, у нас обычно страха не бывает. Это большие корпорации боятся вторичных санкций, а по практике учредители малого и среднего бизнеса более агрессивны и могут взять на себя некие риски», — заявил он.

По словам предпринимателя, нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.

«Индия является самой большой базой малого и среднего бизнеса в мире и планируется, что к 2025 году база эта увеличится, совокупно будет ВВП $2 трлн в Индии. Поэтому целесообразно сейчас смотреть не только на большие корпорации, но и на малый и средний бизнес», — пояснил он.

Ранее, 5 июня, посол России в Индии Денис Алипов рассказал о ходе перевода торговли в нацвалюты между двумя странами. По его словам, приоритетными направлениями работы является оптимизация механизмов взаиморасчетов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платежных систем (МИР — RuPay), а также общее расширение межбанковского сотрудничества.

Он также указал на то, что в 2022 году товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, составив более $35 млрд. Таким образом, стороны досрочно достигли и превысили целевой показатель в $30 млрд, на который планировали выйти лишь к 2025 году.

Ранее, в марте, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что индийские компании готовы инвестировать миллиарды в бывшие активы западных фирм, ушедших с российского рынка. По его словам, власти РФ на условиях открытой конкуренции обеспечат Индии доступ к информации и пригласят к участию в конкурентных процессах.

В том же месяце стало известно, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.