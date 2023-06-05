Посол России в Индии рассказал о ходе перевода торговли в нацвалюты

Россия и Индия придерживаются гибкого подхода к использованию разных валют во взаимных расчетах, применяя и доллары США, и нацвалюты, и валюты третьих стран. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Индии Денис Алипов.

«Приоритетные направления работы — оптимизация механизмов взаиморасчетов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платежных систем (МИР — RuPay), а также общее расширение межбанковского сотрудничества», — сказал посол.

При этом, по его словам, стороны не стали бы отказываться от использования американского доллара, «если бы нас не вынуждали».

«Тренд дедолларизации задают сами американцы. Очевидно, Индия видит риски, сопряженные с чужими валютами, а потому законодательно закрепила возможность использования рупии в международных расчетах — она реализуется уже почти с 20 странами», — отметил Алипов.

В 2022 году товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, составив более $35 млрд. Таким образом, стороны досрочно достигли и превысили целевой показатель в $30 млрд, на который планировали выйти лишь к 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тренд дедолларизации задают сами американцы»