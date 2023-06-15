Индия пригласила российский бизнес инвестировать в угольный сектор республики

Индия пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны. Данное заявление в четверг, 15 июня, сделал министр стали республики Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр уточнил, что индийские угольные месторождения открыты для частного иностранного инвестирования, уровень которого может достигать 100%.

«Мы приглашаем заинтересованные российские компании воспользоваться этой возможностью инвестирования», — приводит ТАСС заявление министра.

Днем ранее, 14 июня представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. Кохли отметил, что нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.

Ранее, 5 июня, посол России в Индии Денис Алипов рассказал о ходе перевода торговли в нацвалютах между двумя странами. По его словам, приоритетными направлениями работы являются оптимизация механизмов взаиморасчетов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платежных систем (МИР — RuPay), а также общее расширение межбанковского сотрудничества.

Ранее, в марте, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что индийские компании готовы инвестировать миллиарды в бывшие активы западных фирм, ушедших с российского рынка. По его словам, власти РФ на условиях открытой конкуренции обеспечат Индии доступ к информации и пригласят к участию в конкурентных процессах.

В том же месяце стало известно, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.