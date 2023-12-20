XIV Индийско-российский бизнес-диалог посетило 796 участников из 10 зарубежных стран

В Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог. Событие объединило на одной площадке 796 участников из 10 зарубежных стран, включая Великобританию, США, страны Африканского континента. 155 участников приняли участие в дискуссиях в рамках бизнес-диалога онлайн. Мероприятия деловой программы освещали порядка 60 представителей СМИ.

Бизнес-диалог собрал представителей государственных и деловых кругов, послов, лидеров федеральных министерств, а также представителей субъектов Российской Федерации. Участники обменялись взглядами на экономические перспективы сотрудничества и обсудили возможности развития взаимовыгодных партнерских отношений.

Форум стал ключевой площадкой, где обсуждались перспективы расширения деловых отношений между Россией и Индией в областях здравоохранения и фармацевтики, инноваций и предпринимательства, торговли, логистики, туризма, культурных связей, а также энергетики, производства и сельского хозяйства.

Выступая на пленарном заседании бизнес-диалога, организатор мероприятия, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани отметил, что дискуссии, которые состоялись на площадке Форума, продемонстрировали готовность России принять индийский бизнес в своей стране. «Выступление более 25 уважаемых докладчиков, включая заместителя Министра экономического развития Российской Федерации, сотрудников федеральных налоговой, таможенной и миграционной служб, а также представителей различных регионов показало, что Россия открыта для плодотворного сотрудничества с индийскими предприятиями», – подчеркнул он.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач отметил в ходе XIV Индийско-российского бизнес-диалога, что сотрудничество между Россией и Индией в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, научно-технической и культурной сферах наращивается высокими темпами. «В прошедшем году мы достигли рекордного объема товарооборота по данным российской статистики. За 2022 год двусторонний товарооборот между нашими странами более чем в 2 раза превысил объем торговли за предыдущий 2021 год – составил свыше 2,5 триллиона рублей, при этом очень сильно вырос и экспорт, и импорт, а также серьезно сбалансировалась наша торговля в целом. Стоит отметить, что за январь – сентябрь текущего года объем взаимной торговли между нашими странами превысил 3,9 триллиона рублей. С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли. Мне кажется, это тоже очень серьезный знак и символ того, что то, что мы делаем, мы делаем правильно», – заявил Дмитрий Вольвач в ходе пленарного заседания.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков обозначил высокий уровень спикеров бизнес-диалога. «В рамках мероприятия выступили представители министерств, федеральных агентств, российских регионов, таможенной и налоговой служб, бизнес-сообщества. Мы видим всестороннюю готовность развивать многоформатное сотрудничество: все готовы помогать, все предоставляют инструменты для этого. Уверен, что бизнес будет проявлять себя более активно. Перспективы у нас колоссальные», – подчеркнул он.

Участники пленарного заседания подробно рассмотрели возможности и перспективы сотрудничества между Россией и Индией, выявив ключевые направления развития в сферах торговли, науки, технологий, медицины и культуры.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин подчеркнул, что формирующийся в России огромный инвестиционный капитал предоставляет уникальные перспективы для вложений. «Особенно привлекательными являются возможности в высокотехнологичном секторе Индии, который активно развивается в сферах информационных технологий, производства телекоммуникационного оборудования, создания современного программного обеспечения. Наша страна видит потенциал индийского машиностроительного комплекса, а также строительной и дорожной техники. В свете серьезного внимания России к развитию базовой инфраструктуры эти перспективы легко могут быть перенесены на Индию, учитывая ее впечатляющие темпы экономического роста: 7,2% увеличения ВВП в фискальном 2022/2023 году», – отметил он.

Участники бизнес-диалога также обсудили различные направления совместной деятельности, включая финансовое сотрудничество, фармацевтику и здравоохранение, поддержку инноваций и предпринимательства, торговлю и логистику, туризм, цифровую трансформацию и электронную коммерцию.

Продолжение диалога представителей бизнеса и органов власти ожидается на площадке Петербургского международного экономического форума в рамках Российско-индийского форума, который состоится в День международной кооперации. ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

Организатором XIV Индийско-российского бизнес-диалога выступил Индийский бизнес-альянс (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Фонда Росконгресс.