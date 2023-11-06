Глава МИД Индии назвал санкции против России удобными лишь для Запада

Антироссийские санкции остаются удобным инструментом для стран Запада, но не поддерживаются большим числом стран. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованном 6 ноября.

По мнению дипломата, ограничения можно рассматривать как рычаги влияния, которые западные страны используют лишь тогда, когда им удобно.

«По правде говоря, многие части мира не принимают концепцию санкций таким же образом. Это делается так, как будто весь мир согласен с санкциями. Это не совсем так», — заявил глава индийской дипломатии.

Он также подчеркнул, что в Дели не считают боевые действия решением проблем. В определенный момент стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

В конце октября агентство Bloomberg рассказало о деталях 12-го пакета санкций ЕС против РФ. В него могут войти торговые ограничения на €5 млрд.

Экономические санкции против России были введены западными странами и их союзниками в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ. После начала спецоперации рестрикции неоднократно расширялись, отмечает «Газета.Ru».