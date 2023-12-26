Мантуров сообщил об историческом рекорде по товарообороту РФ и Индии в 2023 году

Товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд, что станет историческим рекордом. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник, 26 декабря, в ходе переговоров с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

«Нет сомнений, что российско-индийский товарооборот по итогам текущего года преодолеет знаковый рубеж в $50 млрд и установит новый исторический максимум», — отметил Мантуров.

Он добавил, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран стремительно развиваются.

В рамках переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торговой, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также в области энергетической и продовольственной безопасности.

Как отмечается на сайте российского правительства, особое внимание было уделено продвижению приоритетных проектов промышленной кооперации.

Джайшанкар находится с визитом в России с 25 по 29 декабря. Программа его поездки включает посещения мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге. Анонсируя визит, в МИД Индии подчеркнули, что проверенное годами партнерство между странами остается устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства.

20 декабря в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог. Событие объединило на одной площадке 796 участников из 10 зарубежных стран, включая Великобританию, США, страны Африки. 155 участников приняли участие в дискуссиях в рамках бизнес-диалога онлайн.

До этого, 7 декабря, на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в октябре также указывала на то, что индийско-российское взаимодействие только углубляется. Она отмечала, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.