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Путин указал на независимую политику руководства Индии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны, заявил 7 декабря на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.

«Хочу сказать, что отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям, и основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр, господин Моди», — продолжил глава государства.

Президент признался, что его иногда удивляет жесткая позиция индийского премьера, отстаивающего национальные интересы государства.

«Я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать или заставить предпринять какие-то решения, противоречащие интересам Индии. А давление такое есть, я знаю», — подчеркнул российский лидер.

В начале ноября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что антироссийские санкции остаются удобным инструментом для стран Запада, но не поддерживаются большим числом стран. По мнению дипломата, ограничения можно рассматривать как рычаги влияния, которые используют западные страны.

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Ранее, 14 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий» по итогам участия в парламентском саммите G20, указала, что индийско-российское взаимодействие только углубляется. Политик отметила, что передала премьер-министру Индии приветствие президента РФ.

Индийский коллега отметил, что был бы рад принять главу российского государства.

В этот день Матвиенко во время встречи со спикером //народной палаты парламента Индии Бирлой указала на то, что российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Также она отметила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.

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