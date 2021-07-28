Российский турист рассказал о пожарах в Турции

Российский турист Дмитрий Сухарев, отдыхающий в одном из отелей в турецкой Анталье, рассказал в среду, 28 июля, что не сразу заметил бушующий в регионе лесной пожар.

«Гореть начало где-то в 11 часов утра. <…> Потом дыма стало больше, стали видны языки пламени. Скорые по городу начали ездить. И примерно в час дня стало понятно, что всё серьезно: туча наползла на море, закрыла солнце. Мы вернулись в отель — отсюда было видно, что огонь подошел вплотную к городу», — рассказал он «Радиоточке НСН».

По словам россиянина, работники отеля сперва сообщили, что горит поле, однако вскоре стало ясно, что это не так.

«Все-таки это лес, видно даже нам с четвертого этажа отеля», — сказал Дмитрий Сухарев.

Он также отметил, что к вечеру дым немного рассеялся. Первый очаг пожара почти потушили, но с другой стороны появился другой.

Ранее в этот день россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

По словам министра лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, по меньшей мере 53 человека пострадали в результате масштабного лесного пожара в провинции Анталья.

Сообщалось, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, под действием ветра он начал приближаться к отелям и жилым домам.

Мэр провинции Анталья Мухиттин Бёджек, в свою очередь, заверил, что лесной пожар не представляет угрозы для туристических объектов.