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В центре Мармариса развернули палатки с водой и едой для туристов

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В турецком городе Мармарис, где продолжается тушение лесного пожара, для туристов, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Палаточный городок развернули прямо на центральной площади города, в то время как на окраинах Мармариса пламя всё ближе подбирается к расположенным неподалеку от леса отелям.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, ночью работы по тушению пожаров продолжаются с суши, а воздушные операции продолжатся в утренние часы.

Мэр Мармариса Мехмет Октай сообщил телеканалу, что пожар начался в трех различных точках, из-за чего власти подозревают, что причиной пожаров мог быть поджог.

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Ранее в этот день сообщалось о начале эвакуации гостей и сотрудников отелей в Мармарисе. В районе 13:00 (совпадает с мск) в его окрестностях возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. Возгорания тушат пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Генконсульство России в Анталье по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами, заявили в ведомстве.

Вечером в четверг мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что лесной пожар в районе города удалось потушить. Туристы возвращаются в свои отели. Чиновник отметил, что никто в Бодруме не пострадал.

В четверг также сообщалось, что не менее четырех человек погибли в результате пожаров на юге Турции.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. В общей сложности в Турции пожары возникли в 17 разных провинциях.

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