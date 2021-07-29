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Генконсульство выяснит ситуацию с российскими туристами в Мармарисе

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Генконсульство России в Анталье выясняет текущую ситуацию с российскими туристами, находящимися в Мармарисе, где эвакуируют ряд отелей из-за лесного пожара. Об этом в четверг, 29 июля, заявили в ведомстве.

«В районе 13:00 (совпадает с мск) в окрестностях курортного города Мармариса по пока не выясненным причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов», — приводит слова дипломата из Генконсульства ТАСС.

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Также, по имеющейся информации, на данный момент пожар тушат с привлечением специализированной авиации, транспорта и пожарных расчетов, о жертвах или пострадавших не сообщалось.

«Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день начали эвакуировать гостей и сотрудников отелей в турецком Мармарисе.

Вместе с тем глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр опроверг сообщения СМИ об эвакуации отелей в провинции Анталья из-за пожаров.

Ранее в этот день сообщалось, что не менее трех человек погибли в результате масштабного пожара в провинции Анталья.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. При этом в тот же день российский турист Дмитрий Сухарев, отдыхающий в одном из отелей в турецкой Анталье, рассказал, что не сразу заметил бушующий в регионе лесной пожар.

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