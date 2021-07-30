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Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

МИД заявил об отсутствии необходимости эвакуировать туристов из Турции

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Необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Ситуацию докладывает не только посольство, но и наши консульские представители, пока они исходят из того, что в целом ситуация находится под контролем», — приводит «Интерфакс» слова Грушко.

По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в Турции

«Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется принимать эти кризисные решения, но тем не менее, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы пребывание там наших граждан было безопасным», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее в этот день генконсульство России в Анталье сообщило об отсутствии пострадавших среди россиян при лесных пожарах, но призвало граждан готовиться к возможной эвакуации из пожароопасных районов.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Отмечалось, что пожарным удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Известно о четырех погибших.

29 июля российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, где продолжается тушение лесного пожара, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества. На центральной площади города для путешественников, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 июля объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. 28 июля появилась информация, что пожар на курорте начался в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

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