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Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины

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Самолеты из России и Украины принимают участие в тушении лесных пожаров в Турции. Об этом 30 июля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары 4–5 самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из России, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», — заявил президент.

Трансляция выступления велась в Twitter пресс-службы президента.

Эрдоган добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе, в пяти провинциях 57 пожаров взяты под контроль. Расследование причин пожаров продолжается.

Ранее из России в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров прибыли три самолета Бе-200. Украина на помощь Турции направила два пожарных самолета Ан-32, передает Sol Haber.

По данным главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, около 4 тыс. сотрудников и сотни транспортных средств борются с огнем «с воздуха и на земле».

Днем ранее Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

В тот же день сообщалось, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, где произвели эвакуацию нескольких отелей. В настоящее время, указали в генконсульстве РФ в Турции, опасность для туристов, отдыхающих в Анталье, миновала, туристы возвращаются в свои отели, пострадавших нет. Сообщалось о четырех погибших.

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