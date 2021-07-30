В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины

Самолеты из России и Украины принимают участие в тушении лесных пожаров в Турции. Об этом 30 июля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары 4–5 самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из России, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», — заявил президент.

Трансляция выступления велась в Twitter пресс-службы президента.

Эрдоган добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе, в пяти провинциях 57 пожаров взяты под контроль. Расследование причин пожаров продолжается.

Ранее из России в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров прибыли три самолета Бе-200. Украина на помощь Турции направила два пожарных самолета Ан-32, передает Sol Haber.

По данным главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, около 4 тыс. сотрудников и сотни транспортных средств борются с огнем «с воздуха и на земле».

Днем ранее Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

В тот же день сообщалось, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, где произвели эвакуацию нескольких отелей. В настоящее время, указали в генконсульстве РФ в Турции, опасность для туристов, отдыхающих в Анталье, миновала, туристы возвращаются в свои отели, пострадавших нет. Сообщалось о четырех погибших.