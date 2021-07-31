Число пострадавших от лесных пожаров в Турции увеличилось до 410 человек

В Турции число людей, пострадавших от лесных пожаров, увеличилось до 410 человек. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», — говорится в сообщении в Twitter.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек. В тот же день сообщалось, что минимум 183 человека пострадали в результате лесных пожаров в Турции.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.