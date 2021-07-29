Число пострадавших от лесных пожаров в Турции возросло до 183

Минимум 183 человека пострадали в результате лесных пожаров в Турции. Об этом 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«На данный момент у нас всего 183 пострадавших. Из-за жары пожары ожидались, но, к сожалению, они вспыхнули практически в один день. Чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр опроверг сообщения СМИ об эвакуации гостиниц в провинции Анталья из-за пожаров. По его словам, туристы продолжают отдых.

29 июля новые очаги лесного пожара вспыхнули сразу в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

При этом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что россияне не отказываются от приобретенных туров в Турцию на фоне сложившейся там обстановки, а запросы на аннулирование поездок единичные.