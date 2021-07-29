В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в городе Манавгат

Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр в четверг, 29 июля, опроверг сообщения СМИ об эвакуации отелей в Манавгате провинции Анталья из-за пожаров.

«Пожар в Манавгате провинции Анталья взят под контроль, идут работы по охлаждению. Надеюсь, до завтра всё придет в норму. Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речи не идет. В Мармарисе тоже в туристических районах туристы продолжают находиться в отелях», — приводит «РИА Новости» слова Чорабатыра.

Он добавил, что эвакуация из отелей в Бодруме также не проводится.

Ранее в этот день новые очаги лесного пожара вспыхнули сразу в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. Тогда же появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

28 июля появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке в провинции Анталья, под действием ветра он начал приближаться к отелям и жилым домам.