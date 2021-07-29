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В РСТ рассказали о ситуации с путевками в Турцию из-за лесных пожаров

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Россияне не отказываются от приобретенных туров в Турцию из-за лесных пожаров в стране. Запросы на аннулирование поездок — единичные. Об этом 29 июля рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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«Аннуляций уже забронированных туров нет, хотя есть единичные вопросы про ситуацию от мнительных туристов. Но поскольку рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от властей не поступало, аннуляции возможны только со штрафами, и чем ближе дата выезда, тем выше штраф», — цитирует «Интерфакс-Туризм» Тюрину.

Как подчеркнула Тюрина, ситуация с лесными пожарами в Турции летом типична. Издалека ситуация может видится гораздо страшнее, чем есть в реальности, добавила она.

«В некоторых гостиницах действительно есть задымление. Но, по информации нашей принимающей компании, сегодня ветер дует с моря, и ситуация начала улучшаться», — рассказали в пресс-службе туроператора Coral Travel.

Ранее в этот день стало известно, что в результате масштабного пожара в турецкой провинции Анталья погибли не менее трех человек. Днем ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали не менее 53 человек.

Ростуризм в среду заявил, что следит за ситуацией в Турции, а также находится в постоянном контакте с туроператорами и генконсульством России в стране. Жалоб от отдыхающих пока не поступало. Туристам рекомендовали не покидать отели.

В этот же день появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке в провинции Анталья, под действием ветра он начал приближаться к отелям и жилым домам.

Мэр провинции Анталья Мухиттин Беджек заверил, что лесной пожар не представляет угрозы для туристических объектов.

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