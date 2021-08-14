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Пожарный самолет потерпел крушение в Турции

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В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило агентство Anadolu.

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По информации телеканала NTV, который ссылается на главное управление лесного хозяйства, воздушное судно разбилось у города Кахраманмараш на востоке страны.

Судьба семи членов экипажа пока неизвестна. Начата поисково-спасательная операция.

Отмечается также, что самолет был арендован у России.

С конца июля в Турции бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

В тот же день под контроль был взят пожар в Бодруме, из-за которого было эвакуировано несколько отелей, а 6 августа — пожар в Манавгате.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.

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