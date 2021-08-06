Пожар в турецком Манавгате взяли под контроль

Лесной пожар в городе Манавгат турецкой провинции Анталья, продолжавшийся 10 дней, взяли под контроль. Об этом 6 августа сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

«Пожары в Манавгате и регионе Гюндогмуш взяты под контроль. Работы по охлаждению продолжаются. Я искренне поздравляю героев леса, которые в течение нескольких дней боролись с пожарами», — передает его слова телеканал TRT Haber.

Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 пожар. Крупный пожар в Манавгате близ курортной зоны начался девять суток назад. По данным издания, в Манавгате в результате пожаров погибли семь человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что с 28 июля было зафиксировано 208 лесных пожаров в 44 провинциях страны, из них к настоящему времени 198 взяты под контроль. В пяти провинциях продолжаются работы по тушению 12 зон возгорания.

31 июля он заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день. Он объявил зонами бедствия Анталью, провинции Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

1 августа также стало известно, что пожар в турецких Бодруме и Миласе приблизился к электростанции.

Пожары также затронули курортные зоны страны. 29 июля около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции.

В тот же день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Тогда же президент Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. Тушение пожаров осложняется жарой.

1 августа Пакдемирли заявил, что пожар в районе Бодрума, из-за которого было эвакуировано несколько отелей, взят под контроль.